На офіційній фан-сторінці 38-річної української співачки "ФанТіна" часто з'являються нові фото та відео, які інтригують шанувальників. На цей раз артистка здивувала підтягнутою фігурою без недоліків, хоча ще раніше зізналася - було непросто цього досягти.

«Щоразу виклик. Щоразу опір. Ти і цей світ – опір. Плисти за течією – не варіант. Плити проти течії – ну дивовижний варіант у довге. Що ми робимо? Ха-ха не пливемо. Але під камінь, що лежить, вода не тече» - поділилася Тіна Кароль у Телеграм.

У мережі ж вирішили обговорити її зовнішній вигляд, Кароль позувала перед дзеркалом у готельному номері біля ліжка:

«Така фігура гарна 😭; Хочу таку сукню😍; Явно на щось натякає; Тіна, тебе явно мужика не вистачає. Задоволені жінки ведуть себе інакше;

Дівка вогонь, але цим шанувальників не втримайте, потрібні нові запальні пісні українською мовою; You are so beautiful».

Також Тіна Кароль продемонструвала, якою вона буває поза сценою та підготовкою, а також, чим може здивувати.

Нещодавно артистка зізналася, що не могла довгий час схуднути і поправити здоров'я через часті дієти.

