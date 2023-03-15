На офіційній фан-сторінці 38-річної української співачки "ФанТіна" часто з'являються нові фото та відео, які інтригують шанувальників. На цей раз артистка здивувала підтягнутою фігурою без недоліків, хоча ще раніше зізналася - було непросто цього досягти.
«Щоразу виклик. Щоразу опір. Ти і цей світ – опір. Плисти за течією – не варіант. Плити проти течії – ну дивовижний варіант у довге. Що ми робимо? Ха-ха не пливемо. Але під камінь, що лежить, вода не тече» - поділилася Тіна Кароль у Телеграм.
У мережі ж вирішили обговорити її зовнішній вигляд, Кароль позувала перед дзеркалом у готельному номері біля ліжка:
«Така фігура гарна 😭; Хочу таку сукню😍; Явно на щось натякає; Тіна, тебе явно мужика не вистачає. Задоволені жінки ведуть себе інакше;
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Дівка вогонь, але цим шанувальників не втримайте, потрібні нові запальні пісні українською мовою; You are so beautiful».
Також Тіна Кароль продемонструвала, якою вона буває поза сценою та підготовкою, а також, чим може здивувати.
Нещодавно артистка зізналася, що не могла довгий час схуднути і поправити здоров'я через часті дієти.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.