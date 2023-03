На официальной фан-странице 38-летней украинской певицы "ФанТина" часто появляются новые фото и видео, которые интригуют поклонников. В этот раз артистка изумила подтянутой фигурой без недостатков, хотя еще ранее призналась - было непросто этого добиться.

«Каждый раз вызов. Каждый раз сопротивление. Ты и этот мир – сопротивление. Плыть по течению – не вариант. Плыть против течения – ну удивительный вариант в длинное. Что мы делаем? Ха-ха не плывем. Но под лежащий камень вода не течет» - поделилась Тина Кароль в Телеграм.

В сети же решили обсудить ее внешний вид, Кароль позировала перед зеркалом в гостиничном номере возле кровати:

«Такая фигура красивая😭; Хочу такое платье😍; Явно на что-то намекает; Тина, тебя явно мужика не хватает. Удовлетворенные дамы ведут себя по другому;

Девка огонь, но этим поклонников не удержите, нужны новые зажигательные песни на украинском языке; You are so beautiful».

Также Тина Кароль продемонстрировала, какой она бывает вне сцены и подбготовки, а также, чем может удивить.

Не так давно артистка призналась, что не могла долгое время похудеть и поправить здоровье через частые диеты.

