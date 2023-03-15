Ектор Хіменес-Браво в момент вторгнення окупантів в Україну був із мамою в Колумбії, але залишатися там надовго не став і все вірно повернувся до Києва. Більше того, чоловік стурбував цим близьких, але заявив, що це є його позиція.

Зараз кухар часто ділиться корисною інформацією та допомагає військовим волонтерським зборам. Нещодавно він розповів, що нудьгує за матір'ю, але був дуже радий, що раніше з нею побачився і провів час навіть у Києві.

Як відомо, мама Хіменес-Браво приїжджала до сина до вторгнення до нашої країни:

«У той момент відчув себе найщасливішим у Всесвіті. Ми пішли у Ірпені з Лупітою. Знімали багато відео, багато. Гуляли зимовим Києвом, мама була щасливою, і я був щасливий» - згадав Ектор.

Також на офіційній сторінці "Майстер Шеф" у Instagram розкрили рецепт тірамісу від Ектора Хіменеса-Браво.

"Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт улюбленого десерту всіх ласунів? Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного тірамісу, який можна легко приготувати вдома 🔥", — радять українцям.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.