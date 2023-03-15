Эктор Хименес-Браво в момент вторжения оккупантов в Украину был с мамой в Колумбии, но оставаться там надолго не стал и все верно вернулся в Киев. Более того, мужчина обеспокоил этим близких, но заявил, что это его позиция.

Сейчас повар часто делится полезной информацией и помогает военным волонтерскими сборами. Недавно он рассказал, что скучает по матери, но был очень рад, что ранее с ней увиделся и провел время даже в Киеве.

Как известно, мама Хименес-Браво приезжала к сыну до вторжения в нашу страну:

«В тот момент почувствовал себя самым счастливым во Вселенной. Мы гуляли в Ирпене с Лупитой. Снимали много видео, очень много. Гуляли зимним Киевом, мама была счастлива, и я был счастлив» - вспомнил Эктор.

Также на официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram раскрыли рецепт тирамису от Эктора Хименеса-Браво.

"Ищете самый простой и вкусный рецепт любимого десерта всех сладкоежек? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного тирамису, который можно легко приготовить дома 🔥", — советуют украинцам.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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