Эктор Хименес-Браво в момент вторжения оккупантов в Украину был с мамой в Колумбии, но оставаться там надолго не стал и все верно вернулся в Киев. Более того, мужчина обеспокоил этим близких, но заявил, что это его позиция.
Сейчас повар часто делится полезной информацией и помогает военным волонтерскими сборами. Недавно он рассказал, что скучает по матери, но был очень рад, что ранее с ней увиделся и провел время даже в Киеве.
Как известно, мама Хименес-Браво приезжала к сыну до вторжения в нашу страну:
«В тот момент почувствовал себя самым счастливым во Вселенной. Мы гуляли в Ирпене с Лупитой. Снимали много видео, очень много. Гуляли зимним Киевом, мама была счастлива, и я был счастлив» - вспомнил Эктор.
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Также на официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram раскрыли рецепт тирамису от Эктора Хименеса-Браво.
"Ищете самый простой и вкусный рецепт любимого десерта всех сладкоежек? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного тирамису, который можно легко приготовить дома 🔥", — советуют украинцам.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.