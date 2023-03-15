Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала веселе відео, в якому розповіла, що потрібно зробити жінкам до 40 років.

Так, у короткому ролику Оля з'явилася у домашній обстановці, на ній широкий теплий светр, а в руках вона тримає вазу з сухими квітками. Тут співачка відкрила жінкам важливий секрет і дала повчання:

"Дівчата, всі прикраси та діаманти потрібно купувати до 40, тому що після 40 усі гроші йдуть на розсаду та саджанці", - заявила Цибульська у ролику.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Прикраси хотілося до 30! Подорожувати до 40! А тепер 40+ – займатися танцями!"

"Купила сьогодні грунт і насіння, сіятиму розсаду у свої 30".

"На носі 36, а я діамантів взагалі на хочу. Хочу замість квартири – будинок, де саджанці саджатиму".

"Саджанці та бісер. Залишки на дітей та онуків".

"Я більше думаю про зуби".

"Які саджанці? Діти студенти".

"29 років, віддаю перевагу емоціям, а не прикрасам".

"Мені 42, я думаю про весняні образи, які речі необхідно докупити, щоб виглядати стильною!".

"Але те насіння начебто і не надто дороге, але, коли скуповуєш все, що потрібно, виходить досить кругленька сума".

"І це правильно. Після 40 вже зовсім інші інтереси".

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