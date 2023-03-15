Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала фото та відео з концерту, та розповіла, скільки всього вони з колективним встигли за один день у Лондоні.

Так, на кадрах Олександра показала виступ гурту на благодійному концерті Sound of Ukraine у ​​Лондоні. Схоже, виступ пройшов у дуже теплій та доброзичливій атмосфері, а глядачі були у захваті від цього вайба. За словами Сашка, окрім виступу, за день у Лондоні вони ще багато чого встигли.

"Лондон. В нас був лише день, але ми встигли зустрітись з нашими дітками в Посольстві України, відвідати службу в греко-католицькому храмі та заспівати на неймовірному благодійному концерті Sound of Ukraine. Ці атмосфера, підтримка, емоції! Ця гордість — належати до нашої великої родини українців. В будь-якій точці світу. В такі моменти, ми — єдине ціле. Дякуємо кожному, хто розділив цей день з нами. І хоч сьогодні ми подорожуємо неповним складом, і лише чекаємо дозволу на виїзд для моїх хлопців, та все ж продовжуємо працювати! Тим часом ми вже в наступній країні, де очікуємо на суперважливий виступ! Далі буде", - поділилася Зарицька.

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