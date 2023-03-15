Відома співачка Ліда Лі висловила свою думку про чоловіків-артистів, які за квотою виїхали за кордон та не повернулися.

Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі свого концерту, розповіла про благодійну діяльність, а також зачепила тему недавнього скандалу із чоловіками-артистами, які втекли за кордон за квотою від Міністерства культури.

Як відомо, нещодавно пролунав скандал із деякими чоловіками-артистами, які втекли за кордон, отримавши дозвіл на виїзд від Міністерства культури. Після цього у відомстві вирішили посилити правила для всіх діячів культури, які їздять за кордон із благодійними місіями.

"Для мене це не стало відкриттям... Не шокувало. Шоком для мене стала колективна відповідальність багатомільйонного суспільства за неправомірні виїзди деяких “артистів”. Я підтримую ідею індивідуального покарання для тих, хто скористався добром і підставив всіх українських артистів! Я вдячна всім, хто кожного дня чесно працює на культурному фронті, і вам @mkip_ukraine. Цього року на вас ще більша відповідальність: найбільший пісенний конкурс #Євробачення_2023. Ви робите велику справу! Для великих людей — для великих українців! Українські артисти мають говорити мовою пісень з усім світом!", - написала Ліда Лі.

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