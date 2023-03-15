Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала своє фото та повідомила фанатам неприємну новину – їй довелося скасувати свій тур Україною.
Так, за словами Аліни, скасувати концерти в українських містах довелося з технічних причин. Проте, вона заспокоїла тих шанувальників, які чекають на її виступи за кордоном, там концерти відбудуться. Також співачка розповіла про головну мету цього гастрольного туру – зібрати кошти для підтримки військових із роти спеціального призначення на Херсонському напрямку.
"Друзі, маю повідомити Вам новину. На жаль, з технічних причин тур "СЛУХАЙ" в Україні поки не відбудеться. Гроші за квитки будуть повернені. Дуже хочеться подякувати кожному і кожній, хто чекає на концерти Alina Pash у своїх містах! Ви — ті люди, які мотивують Мене творити далі. Я обов’язково привезу своєї музики до Вас пізніше. А ще, якщо Ви купляли квитки на концерти в Україні, то невдовзі на Вас чекає невеличкий сюрприз від Мене. Але європейська частина туру відбудеться, тож чекаю на Вас у Варшаві, Берліні, Гамбурзі, Брюсселі, Кельні, Відні, Будапешті та Празі", - написала Паш.
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