Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила веселое видео, в котором рассказала, что нужно сделать женщинам до 40 лет.

Так, в коротком ролике Оля появилась в домашней обстановке, на ней широкий теплый свитер, а в руках она держит вазочку с сухими цветками. Здесь певица открыла женщинам важный секрет и дала наставление:

"Девушки, все украшения и бриллианты нужно покупать до 40, потому что после 40 все деньги идут на рассаду и саженцы", - заявила Цибульская в ролике.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Украшения хотелось до 30! Путешествовать до 40! А теперь 40+ - заниматься танцами!".

"Купила сегодня почву и семена, буду сеять рассаду в свои 30".

"На носу 36, а я бриллиантов вообще на хочу. Хочу вместо квартиры – дом, где буду саженцы сажать".

"Саженцы и бисер. Остатки на детей и внуков".

"Я больше думаю о зубах".

"Какие саженцы? Дети студенты".

"29 лет, предпочитаю эмоции, а не украшения".

"Мне 42, я думаю о весенних образах, какие вещи необходимо докупить, чтобы выглядеть стильной!".

"Но те семена вроде и не слишком дорогие, но, когда скупаешь все, что нужно, получается довольно кругленькая сумма".

"И это верно. После 40 уже совсем другие интересы".

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