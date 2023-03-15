Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила веселое видео, в котором рассказала, что нужно сделать женщинам до 40 лет.
Так, в коротком ролике Оля появилась в домашней обстановке, на ней широкий теплый свитер, а в руках она держит вазочку с сухими цветками. Здесь певица открыла женщинам важный секрет и дала наставление:
"Девушки, все украшения и бриллианты нужно покупать до 40, потому что после 40 все деньги идут на рассаду и саженцы", - заявила Цибульская в ролике.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Украшения хотелось до 30! Путешествовать до 40! А теперь 40+ - заниматься танцами!".
"Купила сегодня почву и семена, буду сеять рассаду в свои 30".
"На носу 36, а я бриллиантов вообще на хочу. Хочу вместо квартиры – дом, где буду саженцы сажать".
"Саженцы и бисер. Остатки на детей и внуков".
"Я больше думаю о зубах".
"Какие саженцы? Дети студенты".
"29 лет, предпочитаю эмоции, а не украшения".
"Мне 42, я думаю о весенних образах, какие вещи необходимо докупить, чтобы выглядеть стильной!".
"Но те семена вроде и не слишком дорогие, но, когда скупаешь все, что нужно, получается довольно кругленькая сумма".
"И это верно. После 40 уже совсем другие интересы".
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