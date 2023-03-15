Ектор Хіменес-Браво раніше публічно зізнався - без спорту і правильного харчування він справді страждав від ожиріння. І лише тренування допомогли йому взяти себе в руки, ось уже п'ять років він старанно займається і йому є чимось здивувати.

Раніше кулінар розповів, що часто отримує питання щодо того, як йому вдається в 51 рік так добре виглядати і бути завжди "на спорті". На цей раз Ектор зізнався, що без спорту виглядав би зовсім сумно.

«Спорт для мене вже залежність, не уявляю себе без нього. Хоча ні, уявляю», - додав Хіменес-Браво і показав, яким був п'ять років тому з ожирінням.

Зазначимо, Хіменес-Браво в момент вторгнення окупантів в Україну був із мамою в Колумбії, але залишатися там надовго не став і все вірно повернувся до Києва. Більше того, чоловік стурбував цим близьких, але заявив, що це є його позиція.

Зараз кухар часто ділиться корисною інформацією та допомагає військовим волонтерським зборам. Нещодавно він розповів, що сумує за матір'ю, але був дуже радий, що раніше з нею побачився і провів час навіть у Києві.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

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