Эктор Хименес-Браво ранее публично признался - без спорта и правильного питания он правда страдал от ожирения. И только тренировки помогли ему взять себя в руки, вот уже пять лет он усердно занимается и ему есть чем удивить.
Ранее кулинар рассказал, что часто получает вопросы, касающиеся того, как ему удается в 51 год так хорошо выглядеть и быть всегда "на спорте". В этот раз Эктор признался, что без спорта выглядел бы совсем печально.
«Спорт для меня уже зависимость, не представляю себя без него. Хотя нет, представляю» - добавил Хименес-Браво и показал, каким был пять лет назад с ожирением.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Это хороший знак": на поле боя заметили важные изменения
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Украинцам в прифронтовых городах подсунули опасную еду: что оказалось в гуманитарке
Максу было всего 23, а Яне - 29: новая страшная весть всколыхнула Украину
Отметим, Хименес-Браво в момент вторжения оккупантов в Украину был с мамой в Колумбии, но оставаться там надолго не стал и все верно вернулся в Киев. Более того, мужчина обеспокоил этим близких, но заявил, что это его позиция.
Сейчас повар часто делится полезной информацией и помогает военным волонтерскими сборами. Недавно он рассказал, что скучает по матери, но был очень рад, что ранее с ней увиделся и провел время даже в Киеве.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.