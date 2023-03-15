Эктор Хименес-Браво ранее публично признался - без спорта и правильного питания он правда страдал от ожирения. И только тренировки помогли ему взять себя в руки, вот уже пять лет он усердно занимается и ему есть чем удивить.

Ранее кулинар рассказал, что часто получает вопросы, касающиеся того, как ему удается в 51 год так хорошо выглядеть и быть всегда "на спорте". В этот раз Эктор признался, что без спорта выглядел бы совсем печально.

«Спорт для меня уже зависимость, не представляю себя без него. Хотя нет, представляю» - добавил Хименес-Браво и показал, каким был пять лет назад с ожирением.

Отметим, Хименес-Браво в момент вторжения оккупантов в Украину был с мамой в Колумбии, но оставаться там надолго не стал и все верно вернулся в Киев. Более того, мужчина обеспокоил этим близких, но заявил, что это его позиция.

Сейчас повар часто делится полезной информацией и помогает военным волонтерскими сборами. Недавно он рассказал, что скучает по матери, но был очень рад, что ранее с ней увиделся и провел время даже в Киеве.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.