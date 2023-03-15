Ксенія Мішина, 33-річна неодружена, розповіла про свій досвід схуднення в черговий раз в Інстаграм. Перша "Холостячка" Мішина зауважила, що раніше вона почувала себе незручно і некомфортно, коли набрала понад п'ять кілограмів через стрес.

Вона почала займатися спортом та змінити свій раціон харчування. Вона прибрала зі свого раціону швидкі вуглеводи, цукор та продукти, що містять штучні добавки. Також почала до режиму долучати і сина – Платон підтримує образ мами та нерідко з'являється на її фото.

Зараз Мішина почувається здоровішою і впевненішою. Вона рекомендує всім, хто хоче схуднути, почати зі зміни свого раціону харчування та додавання спорту до свого життя.

Таким чином, Ксенія Мішина поділилася своїм досвідом схуднення:

«Дівчатка, найважче не схуднути, а тримати свої форми та розуміти, як це робити! Наголошу ще, що спочатку я була одержима своїм тілом» - поділилася Мішина.

Також Мішина привернула увагу досягненням - завдяки старанній праці вона може похвалитися пресом, а також поліпшеним станом шкіри. Ще недавно зірка говорила, як набрала багато зайвого через стрес і вирішила влаштувати собі цілий марафон із перетворення.

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