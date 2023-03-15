Ксения Мишина, 33-летняя холостячка, рассказала о своем опыте похудения в очередной раз в Инстаграм. Первая "Холостячка" Мишина подметила, что ранее она чувствовала себя неудобно и некомфортно, когда набрала более пяти кг из-за стресса.
Она начала заниматься спортом и изменить свой рацион питания. Она убрала из своего рациона быстрые углеводы, сахар и продукты, содержащие искусственные добавки. Также начала к режиму приобщать и сына - Платон поддерживает образ мамы и нередко появляется на ее фото.
Сейчас Мишина чувствует себя более здоровой и уверенной. Она рекомендует всем, кто хочет похудеть, начать с изменения своего рациона питания и добавления спорта в свою жизнь.
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Таким образом, Ксения Мишина поделилась своим опытом похудения:
«Девочки, тяжелее всего не похудеть, а держать свои формы и понимать, как это делать! Отмечу еще, что сначала я была одержима своим телом» - поделилась Мишина.
Также Мишина привлекла внимание достижением - благодаря усердному труду она уже может похвалиться прессом, а также улучшенным состоянием кожи. Еще недавно звезда говорила, как набрала много лишнего из-за стресса и решила устроить себе целый марафон по преображению.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.