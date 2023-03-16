Телеведучий Андрій Бєдняков у своїй оцінці цієї нікчемної пісні був непохитним і передав усе це одним словом.

Фіналістка першого сезону реаліті-шоу "Холостяк" та співачка Я на Соломко, яка виступає під псевдонімом SOYANA, з 2021 року живе у москві. Нещодавно вона дала про себе знати і разом із зрадником продюсером Юрієм Бардашем , 22 лютого презентувала нову композицію про любов до російського солдата.

Зірка "Орла та Решки", телеведучий Андрій Бєдняков різко відреагував на цю новину у своїх Інстаграм-Сторіз.

У пісні продажна українка Яна Соломко називає ворожі війська "прикладом" та бажає їм повернутися додому з перемогою. Також у відеороботі можна помітити монумент "Героям-панфілівцям" (Панфілівці - бійці 316-ї стрілецької дивізії, під командуванням генерал-майора Івана Васильовича Панфілова, яка брала участь у 1941 році в обороні Москви).

Телеведучий Андрій Бєдняков у своїй оцінці цієї нікчемної пісні був непохитним і передав усе це одним словом - "дно".

"Дно. Якось я пропустив ось цю новину. Біба і Боба два товстолобі, бутерброди і дов**йоба", - написав він лаконічно, запропонував своїм передплатникам вибрати відповідну назву для двох зрадників.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.