Телеведущий Андрей Бедняков в своей оценке этой ничтожной песни был непреклонен и передал все это одним словом.

Финалистка первого сезона реалити-шоу "Холостяк" и певица Яна Соломко, которая выступает под псевдонимом SOYANA, с 2021 года живет в москве. Недавно она дала о себе знать и вместе с предателем продюссером Юрием Бардашем, 22 февраля презентовала новую композицию о любви к русскому солдату.

Звезда "Орла и Решки", телеведущий Андрей Бедняков резко отреагировал на эту новость в своих Инстаграм-Сториз.

В песне продажная украинка Яна Соломко называет вражеские войска "примером" и желает им вернуться домой с победой. Также в видеоработе можно заметить монумент "Героям-панфиловцам" (Панфиловцы — бойцы 316-й стрелковой дивизии, под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшей в 1941 году в обороне москвы).

Телеведущий Андрей Бедняков в своей оценке этой ничтожной песни был непреклонен и передал все это одним словом - "дно".

"Дно. Как-то я пропустил вот эту новость. Биба и Боба два товстолоба, бутерброда и дов**йоба", - написал он лаконично, предложил своим подписчикам выбрать подходящее название для двоих предателей.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.