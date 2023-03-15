На цей раз відомий кулінар зміг привернути увагу одразу з кількома артистами, з якими знімався у новому шоу. Ольга Сумська, Даша Астаф'єва, Григорій Решетник та інші колеги з'явилися на зйомках.
«Амбасадор борщу Євген Клопотенко покаже, наскільки смачна, сучасна, та давня українська кухня! У кожному випуску проекту «Пекельні муки» до шефа приходитиме зірковий гість.
Водночас вони готуватимуть унікальні українські страви за допомогою старовинного приладдя та відкриватимуть такий багатий смак української гастрономії» - сказано в описі під коротким роликом.
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У мережі одразу помітили: «З Решетником топово!».
Трохи раніше "Майстер Шеф" відкрив рецепт смачної начинки для м'ясного пирога: з'явиться приємний карамельний присмак.
Зазвичай м'ясне наповнення для пирога – це смажений фарш. Однак начинка стане ще смачнішою, якщо додати до неї парочку інгредієнтів. Клопотенко поділився у соціальній мережі рецептом м'ясного пирога та розкрив секрет смачної начинки.
Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, що Клопотенко із "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.