На цей раз відомий кулінар зміг привернути увагу одразу з кількома артистами, з якими знімався у новому шоу. Ольга Сумська, Даша Астаф'єва, Григорій Решетник та інші колеги з'явилися на зйомках.

«Амбасадор борщу Євген Клопотенко покаже, наскільки смачна, сучасна, та давня українська кухня! У кожному випуску проекту «Пекельні муки» до шефа приходитиме зірковий гість.

Водночас вони готуватимуть унікальні українські страви за допомогою старовинного приладдя та відкриватимуть такий багатий смак української гастрономії» - сказано в описі під коротким роликом.

У мережі одразу помітили: «З Решетником топово!».

Трохи раніше "Майстер Шеф" відкрив рецепт смачної начинки для м'ясного пирога: з'явиться приємний карамельний присмак.

Зазвичай м'ясне наповнення для пирога – це смажений фарш. Однак начинка стане ще смачнішою, якщо додати до неї парочку інгредієнтів. Клопотенко поділився у соціальній мережі рецептом м'ясного пирога та розкрив секрет смачної начинки.

Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко із "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.