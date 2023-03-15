В этот раз известный кулинар смог привлечь внимание сразу с несколькими артистами, с которыми снимался в новом шоу. Ольга Сумская, Даша Астафьева, Григорий Решетник и другие коллеги появились на съемках.

«Амбасадор борща Евгений Клопотенко покажет, как вкусна и современна, и давняя украинская кухня! В каждом выпуске проекта «Пекельні борошна» к шефу будет приходить звездный гость.

Вместе они будут готовить уникальные украинские блюда с помощью старинных принадлежностей и открывать такой богатый вкус украинской гастрономии» - сказано в описании под коротким роликом.

В сети сразу подметили: «С Решетником топово!».

Чуть ранее "Мастер Шеф" раскрыл рецепт вкусной начинки для мясного пирога: появится приятный карамельный привкус.

Обычно мясное наполнение для пирога – это обжаренный фарш. Однако начинка станет еще вкуснее, если добавить в нее парочку ингридиентов. Клопотенко поделился в социальной сети рецептом мясного пирога и раскрыл секрет вкусной начинки.

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.