В этот раз известный кулинар смог привлечь внимание сразу с несколькими артистами, с которыми снимался в новом шоу. Ольга Сумская, Даша Астафьева, Григорий Решетник и другие коллеги появились на съемках.
«Амбасадор борща Евгений Клопотенко покажет, как вкусна и современна, и давняя украинская кухня! В каждом выпуске проекта «Пекельні борошна» к шефу будет приходить звездный гость.
Вместе они будут готовить уникальные украинские блюда с помощью старинных принадлежностей и открывать такой богатый вкус украинской гастрономии» - сказано в описании под коротким роликом.
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В сети сразу подметили: «С Решетником топово!».
Чуть ранее "Мастер Шеф" раскрыл рецепт вкусной начинки для мясного пирога: появится приятный карамельный привкус.
Обычно мясное наполнение для пирога – это обжаренный фарш. Однако начинка станет еще вкуснее, если добавить в нее парочку ингридиентов. Клопотенко поделился в социальной сети рецептом мясного пирога и раскрыл секрет вкусной начинки.
Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.