Евгений Клопотенко обещает, что рулет из куриного филе со вкусом сладковатого и ароматного чернослива, твердого сыра и грецких орехов получится аппетитным и необычным.

Куриное филе всегда можно просто запечь, или сделать из него какие-то котлетки. Однако что из него приготовить такого, чтобы разнообразить свой рацион?

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом куриного рулета, которое готовится из филе.

Рулет из куриного филе со вкусом сладковатого и ароматного чернослива, твердого сыра и грецких орехов получится аппетитным и необычным. Больше в этом блюде нет никаких секретов, потому что все делается очень быстро и просто. Но результат вас точно поразит!

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 шт. куриного филе

80 -100 г чернослива

50 г грецких орехов (+20 г, чтобы украсить)

160 г сыра

1 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Как приготовить куриный рулет с черносливом и сыром:

1.Включите разогреваться духовку на 180 градусов. Вымойте 2 шт. куриное филе, удалите пленки и лишний жир. Надрежьте каждый подготовленный кусок из толстого края, не дорезая до конца 1,5 см.

2. Надрежте куриное филе "книжкой". Накройте его пищевой плёнкой и отбейте плоской стороной молоточка, чтобы не повредить и не разорвать волокна мяса.

3. Посолите и поперчите по вкусу отбитые части филе. Помойте 80-100 г чернослива, осушите бумажным полотенцем. Порежьте тонкими полосками. Разложите чернослив по всему пласту филе.

4.Измельчите ножом или в ступке 50 г грецких орехов, распределите их по мясу следующим за черносливом слоем.

5.Натрите на крупной терке 160 г творога и распределите его по всей площади продукта. Далее пласт филе с начинкой заверните в тугой рулет и свяжите его кулинарной нитью.

6. Переложите мясо в форму для выпечки, застеленную пергаментом, и сбрызните 1 ст. л. подсолнечного масла. Поставьте в духовку. Выпекайте рулеты при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Перед подачей на стол порежте рулет на кусочки.

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