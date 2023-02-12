Победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что вервые упоминания о таком сэндвиче с ветчиной и сыром есть в кулинарных книгах еще 30-х годов прошлого века.

Сандвичи удобно брать с собой на работу как быстрый перекус, готовить на скорый завтрак или брать на пикник. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного сандвича Монте-Кристо. Аналогов вы больше нигде не найдете, ведь в него шеф-повар вложил дольку украинской души.

Сэндвич Монте-Кристо невероятно популярен в Америке. Первые упоминания о таком сэндвиче с ветчиной и сыром есть в кулинарных книгах еще 30-х годов прошлого века. Считается, что наибольшую популярность блюдо приобрело после того, как один из ресторанов в Диснейленде ввел его в свое меню.

Хотя сам собой сэндвич и соленый, подается он с малиновым вареньем. Такое сочетание вкусов вам обязательно понравится.

Ингредиенты:

– 4 кусочка тостового хлеба;

– 1 столовая ложка американской горчицы;

– 4 ломтика ветчины;

– 4 ломтика твердого сыра;

– 4 столовые ложки молока;

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– щепотка черного перца;

– 20 граммов сливочного масла;

– малиновое варенье (для подачи).

Как приготовить:

Каждый кусок хлеба смажьте американской горчицей. Сверху на горчицу выложите по ломтику сыра.

На один кусочек хлеба с сыром и горчицей выложите 2 ломтика ветчины. Накройте хлеб с ветчиной кусочком хлеба с оставшимся сыром.

В миску разбейте яйца и добавьте молоко. Всыпьте по щепотке соли и черного молотого перца, хорошо перемешайте смесь венчиком.

Поставьте сковороду на плиту и выложите сливочное масло, оно должно полностью растопиться. Сначала обмакните сандвич в яичную смесь, а затем выложите на сковородку с растопленным маслом. Жарьте по 1 минуте с каждой стороны. Обжарьте оба сэндвича и разрежьте по диагонали, образовав треугольники.

Подавайте с малиновым или другим вареньем по вкусу.

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