Шаурма завоевала сердца людей по всему миру. Без преувеличения это самая популярная уличная еда. Но найти вкусную шаурму все еще остается проблемой. Но необязательно ехать в Турцию, чтобы отведать настоящий люля-кебаб или шаурму. Выход очевиден – приготовить ее дома.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом домашней шаурмы.

Считается, что шаурма - это ближневосточное блюдо, которое делается из мяса, жареного на вертеле. В качестве альтернативы мясу иногда используется фалафель, а вместо лаваша ингредиенты можно завернуть в питу. Вкуснее не бывает.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г Телятина (мякоть)

2 шт. Томат

3 ст. л. Кетчуп

100 мл Натуральный йогурт

1 пучок Петрушка

1-2 шт. Красный лук

4 ст. л. Соевый соус

2 зубчика чеснок

по вкусу Соль

4 шт. Лаваш

1.Мясо нарежьте тонкими слайсами и немного отбейте. Берите мякоть без жировых прожилок, идеальный вариант – вырезка или лопатка.

2.Мясо переложите в миску, добавьте соевый соус и измельченный чеснок. Маринуйте телятину в течение 10 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов.

3.Переложите мясо на выстеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 15 минут. После этого порежьте мясо тоненькими полосками.

4.Измельчите половину петрушки и соедините с солью и йогуртом. Лук нарежьте полукольцами. Помидоры отделите от семян, мы будем использовать только твердую часть, и нарежьте полосками.

5.Выложите мясо с овощами на лаваш, добавьте йогуртовый соус, кетчуп и петрушку. Заверните лаваш в ролл и подсушите на горячей сковороде без масла примерно 5 минут, периодически переворачивая.

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