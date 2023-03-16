Популярний український виконавець Олексій Завгородний, більш відомий як Позитив та колишній соліст гурту "Время и Стекло", часто ділиться зі своєю аудиторією новинами свого життя в Instagram. Так, цього разу артист опублікував миле фото із героєм "Азовсталі" Михайлом Діановим.

Як видно, на новій фотографії Позитив із Діановим знято з ще одним чоловіком, мабуть, у студії звукозапису. Вони трохи обнялися і мило посміхаються на камеру. Артист не розкривав подробиці цієї зустрічі, проте поділився своїми емоціями.

У підписі до публікації Олексій написав: "Дякую нашим найкращим, безстрашним героям, які з 14 року перші ставали на захист нашої Батьківщини і зараз вони продовжують боронити нас від нечисті! Це люди з великим серцем і залізним стержнем, які своїм прикладом доводять, що нічого не знищить нашу волю та незалежність. Вони — цвіт та гордість нашої нації, і кожен з нас повинен завжди пишатися та підтримувати їхній дух будь-яким способом, хто як може — ділом, словом, музикою! Пам’ятаємо, шануємо, мотивуємо на перемогу! Слава героям! З Днем Українського Добровольця! @dianovmiha, радий зустрічі, брат!".

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