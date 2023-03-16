Популярный украинский исполнитель Алексей Завгородный, более известный как Позитив и бывший солист группы "Время и Стекло", часто делится со соей аудиторией новостями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал милое фото с героем "Азовстали" Михаилом Диановым.

Как видно, на новой фотографии Позитив с Диановым запечатлены с еще одним мужчиной, видимо, в студии звукозаписи. Они слегка обнялись и мило улыбаются на камеру. Артист не стал раскрывать подробности этой встречи, однако поделился своими эмоциями.

В подписи к публикации Алексей написал: "Благодарю наших лучших, бесстрашных героев, которые с 14 года первые становились в защиту нашей Родины и сейчас они продолжают защищать нас от нечисти! Это люди с большим сердцем и железным стержнем, своим примером доказывающие, что ничего не уничтожит нашу волю и независимость. Они – цвет и гордость нашей нации, и каждый из нас должен всегда гордиться и поддерживать их дух любым способом, кто как может делом, словом, музыкой! Помним, чтим, мотивируем на победу! Слава героям! С Днем Украинского Добровольца! @dianovmiha, рад встречи, брат!".

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