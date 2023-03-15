"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко поділила на "Міс Світу", де з'явилася у костюмі "Воїна Світла".

Як пише Politeka.net, Вікторія Апанасенко – відома українська модель, яка стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Після цього модель отримала право представляти Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу". Для конкурсу їй створили костюм "Воїн Світла" з великими білими крилами та мечем, який створила студія Лесі Патокі. На подіумі українка з'явилася у цьому вбранні 12 січня. Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що Вікторія перемогла на "Міс світу" у конкурсі національних костюмів. Про це повідомляє "Культурна пральня" у своєму телеграм-каналі.

"Україна вперше перемогла у конкурсі національних костюмів на "Міс Всесвіт". "Воїн Світла", створений студією Лесі Патокі, набрав найбільшу кількість глядацьких голосів", - зазначено в публікації.

А до цього Апанасенко поділилася публікацією у своєму Інстаграмі, де позувала у стильному образі, перебуваючи у Києві.

"2023 рік можна назвати зірковим часом деніму, адже він прикрасив майже всі колекції брендів. Ця цибуля просто підкорила моє серце", - зізналася Вікторія в публікації, яка зібрала понад 3 тисячі лайків.

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