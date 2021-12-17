Так, 22-летняя "Мисс Украина 2021" Яремчук сделала свежий пост в своем Инстаграм, в котором выплеснула эмоции по поводу отмены финальной церемонии конкурса в Пуерто-Рико, передает Politeka.net.

Министерство здравоохранения Пуэрто-Рико подтвердило, что на конкурсе красоты у нескольких участниц - положительные тесты на COVID-19. Более того, якобы коронавирус выявили и у 17-ти человек из технического персонала.

За шесть часов до начала мероприятия организаторы приняли решение перенести финал "Мисс мира 2021". Церемнония должна состояться в течение 90 дней. Об этом сообщили на официальной страничке конкурса в Инстаграм.

Медики посоветовали участницам немедленно перейти в режим карантина. В дальнейшем они сдадут дополнительные тесты и будут наблюдаться у врачей. Девушки и их помощники смогут вернуться в свои страны лишь тогда, когда медики посчитают это безопасным.

"Мисс Украина 2021" Яремчук высказалась по этому поводу в своем микроблоге: "Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку😭💛💙".

Украинцы поддержали девушку теплыми словами:

"Все будет хорошо ❤️🙏🏼"

"Самое главное, чтобы вы были здоровы 🌹🌹🌹"

"Я за тебя держала кулачки. Все будет хорошо. Ты супер.😍😍😍Родина. Умань"

"Они побоялись, что ты выиграешь и перенесли! Потому что лучше тебя там нет :)"

"Очень жаль, что так получилось. Понимаю, что Вы чувствуете😑"

"Ладно бы на 5 дней перенести, но так 👎 позор"

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