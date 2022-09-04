Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", а после этого участвовала в конкурсе "Мисс Мира", но там даже не смогла пройти в финал, который проходил в Израиле. А после начала войны Неплях успела сменить 11 стран, но все же вернулась в Украину и даже заговорила на украинском языке. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Неплях поделилась фото, где позировала в платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.
"Они сказали: «Бог — женщина».
Но мне это не нужно.
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Я предпочитаю быть королевой Божьего сердца", - написала Анна.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"фигура, вы выглядите очень круто", "Богиня", "Какая красивая".
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