"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко поделила на "Мисс Мира", где появилась в костюме "Воина света".

Как пишет Politeka.net, Виктория Апанасенко - известная украинская модель, которая стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная". После этого модель получила право представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Мира". Для конкурса ей создали костюм "Воин света" с большими белыми крыльями и мечом, который создала студия Леси Патоки. На подиуме украинка появилась в данном наряде 12 января. А сегодня, 15 марта, стало известно, что Виктория победила на "Мисс мира" в конкурсе национальных костюмов. Об этом сообщает "Культурная прачечная” в своем телеграмм-канале.

"Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенную». «Воин света», созданный студией Леси Патоки, набрал наибольшее количество зрительских голосов", - отмечено в публикации.

А до этого Апанасенко поделилась публикацией в своем Инстаграм, где позировала в стильном образе, находясь в Киеве.

"2023 год можно назвать звездным временем денима, ведь он украсил почти все коллекции брендов. Этот лук просто покорил мое сердце", - призналась Виктория в публикации, которая собрала более 3 тысяч лайков.

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