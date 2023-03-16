Євген Синельников, висловив свою думку про колегу та українку - Жанну Бадоєву. В інтерв'ю "Зірковий" ведучий та режисер шоу "Орел і Решка", який багато років співпрацював з телеведучою, заявив, що розуміє, чому Бадоєву внесли до списків РНБО, але при цьому впевнений, що вона "думками та серцем" з Україною (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

"Я знаю Жанну і знаю, що вона мислить і почувається українкою. Можливо, обставини склалися так, що вона не може закінчити свій контракт або щось сказати", - зазначив Синельников.

Проте ведучий не намагався зв'язатися зі своєю колишньою колегою, щоб обговорити її позицію, та не спілкувався з нею під час війни, як це було з Регіною Тодоренко. Він підкреслив, що він зосередив свою увагу на людях, які допомагають Україні, і не цікавиться тими, хто цього не робить.

Був час, коли він просив почути його, а колеги рекламували чіпси, поки він благав про допомогу:

"Спочатку я писав деяким людям з Росії: "Чого ви мовчите?" Але коли я побачив, що вона прочитала моє повідомлення і потім виклала в мережу рекламу чіпсів або щось подібне, я зрозумів, що не варто витрачати на це свою енергію". . Це їхнє життя, вони зробили свій вибір. Удачі", - підбив підсумок Євген.

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