Однако ведущий не пытался связаться со своей бывшей коллегой, чтобы обсудить ее позицию.

Евгений Синельников, высказал свое мнение о коллеге и украинке - Жанне Бадоевой. В интервью "Зірковий" ведущий и режиссер шоу "Орел и Решка", который много лет сотрудничал с телеведущей, заявил, что понимает, почему Бадоеву внесли в списки СНБО, но при этом уверен, что она "мыслями и сердцем" с Украиной (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).

"Я знаю Жанну и знаю, что она мыслит и чувствует себя украинкой. Возможно, обстоятельства сложились так, что она не может закончить свой контракт или что-то сказать", - отметил Синельников.

Однако ведущий не пытался связаться со своей бывшей коллегой, чтобы обсудить ее позицию, и не общался с ней во время войны, как это было с Региной Тодоренко. Синельников подчеркнул, что он сосредоточил свое внимание на людях, которые помогают Украине, и не интересуется теми, кто этого не делает.

Было время, когда он просил услышать его, а коллеги рекламировали чипсы, пока он молил о помощи:

"Сначала я писал некоторым людям из России: "Чего вы молчите?". Но когда я увидел, что она прочитала мое сообщение и затем выложила в сеть рекламу чипсов или что-то подобное, я понял, что не стоит тратить на это свою энергию. Это их жизнь, они сделали свой выбор. Удачи", - подвел итог Евгений.

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