Евгений Синельников, высказал свое мнение о коллеге и украинке - Жанне Бадоевой. В интервью "Зірковий" ведущий и режиссер шоу "Орел и Решка", который много лет сотрудничал с телеведущей, заявил, что понимает, почему Бадоеву внесли в списки СНБО, но при этом уверен, что она "мыслями и сердцем" с Украиной (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).
"Я знаю Жанну и знаю, что она мыслит и чувствует себя украинкой. Возможно, обстоятельства сложились так, что она не может закончить свой контракт или что-то сказать", - отметил Синельников.
Однако ведущий не пытался связаться со своей бывшей коллегой, чтобы обсудить ее позицию, и не общался с ней во время войны, как это было с Региной Тодоренко. Синельников подчеркнул, что он сосредоточил свое внимание на людях, которые помогают Украине, и не интересуется теми, кто этого не делает.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег
Их просто снесут: названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута
"Он уже не говорит о победе": эксперт сказал, сколько времени осталось у Путина
Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах: "Мы с вами даже не осознаем..."
Было время, когда он просил услышать его, а коллеги рекламировали чипсы, пока он молил о помощи:
"Сначала я писал некоторым людям из России: "Чего вы молчите?". Но когда я увидел, что она прочитала мое сообщение и затем выложила в сеть рекламу чипсов или что-то подобное, я понял, что не стоит тратить на это свою энергию. Это их жизнь, они сделали свой выбор. Удачи", - подвел итог Евгений.
Напомним, Лида Ли высказалась о скандале с мужчинами-артистами, которые сбежали за границу.
Как сообщала Politeka, Зарицкая KAZKA рассказала о необычном опыте в Лондоне.
Также Politeka писала, что Алина Паш сообщила печальную новость, фанаты взволнованы.