На українського шоумена та телеведучого Володимира Остапчука наринула ностальгія. Він поспілкувався з користувачами мережі та поділився особистим. У своїх Інстаграм-Сторіз знаменитий ведучий заговорив про розлуку зі своїми двома дітьми від першого шлюбу: 9-річною Емілією та 4-річним Еваном.
Минулу зустріч із дітьми Остапчук назвав одним із найщасливіших днів за останній рік. У сторіс Володимир Остапчук поділився знімком, зробленим під час зустрічі з дітьми в Канаді. Тоді сім'я вирушила до озера Онтаріо, де будувала замки з піску та грала у воді.
Володимир також відповів шанувальникам, як переживає розлуку із сином та донькою, яких він бачив рік тому.
"Як і всі батьки, сумую сильно! Але мені за рік пощастило побачити їх один раз наживо", - додав Володимир Остапчук.
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Варто зазначити, що стосунки Володимира Остапчука з екс-дружиною Оленою Войченко були вкрай складними. Після розриву колишнє подружжя публічно з'ясовувало стосунки. Олена звинувачувала колишнього у численних зрадах, Володимир звинувачував, що колишня не дає йому бачитися з дітьми. Пізніше їм удалося примиритися і ведучий знову зміг зустрічатися зі своїми дітьми.
Нагадаємо, Остапчук після чергового розлучення з дружиною розповів, чим зараз займається.
Як повідомляла Politeka, Остапчук опинився під час обстрілу в Херсоні, кадри.
Також Politeka писала, що Остапчук відреагував на прохання українців після свого хвастощів.