Телеведучий Володимир Остапчук розповів про обстріл у Херсоні, де він перебуває

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка минулого року розлучилася з другою дружиною, хоча офіційно пара ще не підтверджувала цю інформацію, але вже перестали стежити один за одним у соціальних мережах. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де цього разу вийшов в ефір із Херсона.

"Про ситуацію у Херсоні", - підписав відео Володимир.

"Виступили щойно у Херсоні і тут виходимо з театру, і жінка каже: "Слухайте, ну там зараз повітряна тривога. П'ять прильотів було по центру. Ну ви так, потихеньку-потихеньку виходьте". Ось, що означає незламні люди. Привіт із Херсонської області", - розповів Остапчук.

"Херсонці неймовірно теплі. Незважаючи на відсутність світла та води - завжди посміхаються, розповідають, що дадуть мені 20 соток землі вже зараз, бо городина сама себе не посадить", - сказав Володимир у другому сторіс.

А до цього Остапчук привітав ЗСУ зі святом. Зірка поділився мотивуючим фото у своєму блозі.

"Хто справді об'єднав мільйони українців у наш час — Збройні Сили України. Наші донати, банки, волонтерські запити, пісні, концерти та молитви – для Вас! Дякую, що я та мої рідні живі, дякую, що Ваша незламність та бойовий Дух – приклад для всіх наступних поколінь українців! Для мене велика честь жити з Вами одночасно!", - написав Остапчук.

Нагадаємо, Остапчук відреагував на прохання українців після свого вихваляння

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