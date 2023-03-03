Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який минулого року розлучився з нотаріусом Крістіною, але поки що офіційно не підтвердив цю інформацію. Знаменитість також активно веде Інстаграм, де останнім часом почав хвалитися своїми кулінарними успіхами. А цього разу він вирішив показати, як приготував картоплю.

"Увага, це не навчальна тривога. Усіх, хто на дієті, прошу відійти від екранів", - написав у своєму стилі Володимир, хваляючись стравою.

Після цього у Володимира вирішили спитати рецепт страви. Зірка, звичайно, дала рецепт, але без жарту не змогла обійтися.

"1. Вирізаєте ямки в картоплі;

2. Варіть її (15 хвилин після того, як закипить вода);

3. Перекладаєте у форму та змащуєте олією + сушена петрушка, часник, чорний перець, сіль + плавлений сирок та бекон”;

4. Ставте у духовку на 35/40 хвилин (180 градусів)", - спочатку написав Остапчук.

"38 років, це коли директ розривають проханнями рецептів. Це вже старість чи ще ні?", - пожартував наприкінці Володимир.

"Якщо це картопля вже з вашого городу, то так", - написала у відповідь фанатка.

"Спочатку засміявся, а потім згадав, що розсаду помідор сьогодні обирав", - відповів Володимир.

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