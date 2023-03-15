Прошлую встречу с детьми Владимир Остапчук назвал одним из самых счастливых дней за последний год.

На украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука нахлынула ностальгия. Он поообщался с пользователями сети и поделился личным. В своих Инстаграм-Сториз знаменитый ведущий заговорил о разлуке со своими двумя детьми от первого брака: 9-летней Эмилией и 4-летним Эваном.

Прошлую встречу с детьми Остапчук назвал одним из самых счастливых дней за последний год. В сторис Владимир Остапчук поделился снимком, сделанным во время его встречи с детьми в Канаде. Тогда семья отправилась к озеру Онтарио, где строила замки из песка и играла в воде.

Владимир также ответил поклонникам, как переживает разлуку с сыном и дочерью, которых он видел год назад.

"Как и все родители, скучаю сильно! Но мне за год посчастливилось увидеть их один раз вживую", — добавил Владимир Остапчук.

Стоит отметить, что отношения Владимира Остапчука с экс-женой Еленой Войченко были крайне сложными. После разрыва бывшие супруги публично выясняли отношения. Елена обвиняла бывшего в многочисленных изменах, Владимир обвинял, что бывшая не дает ему видеться с детьми. Позже им удалось примириться и ведущий снова смог встречаться со своими детьми.

Напомним, Остапчук после очередного развода с женой рассказал, чем сейчас занимается.

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