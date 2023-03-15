Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучився з другою дружиною Крістіною Гірник після кількох років стосунків, часто ділиться у своєму Instagram яскравими публікаціями та новинами. Так, цього разу шоумен показав фото та розповів про свою волонтерську діяльність.

Судячи з геолокації, Володимир разом з однодумцями побували на деокупованій території Херсонської області. Там вони не лише передавали гуманітарну допомогу людям, а й виступали для них.

У підписі до публікації Остапчук поділився своїми роздумами: "Відповідальність — саме те почуття, з яким я їжджу по деокупованих територіях. Для мене прояв любові, турботи, прихильності, поваги — це про відповідальність. Не можна любити, але не бути відповідальним. Не можна поважати без відповідальності, тому що повага — це те, що треба заслужити, а прийняти рішення, що хтось цю повагу заслужив — це про відповідальність. Не можна без відповідальності доносити якісь цінності, які доносимо ми, зустрічаючись з жителями звільнених територій. Бо замало звільнити село чи місто: треба ще й звільнити голови людей від поганих думок і безнадії. Ми не чекаємо Перемоги, щоб змінювати і об’єднувати, ми беремо відповідальність бути РАЗОМ тут і зараз, щоб наблизити нашу Перемогу. Будьте відповідальними, в першу чергу перед самими собою".

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