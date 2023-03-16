Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, на якому показав фрагменти зі своїх концертів та записав звернення, в якому розповів про концерти у Казахстані.

Як видно, у своєму відеозверненні Макс знову розмовляє російською мовою, мабуть, щоб було зрозуміло його казахстанським шанувальникам. Там він розповідає подробиці майбутніх концертів. Так, за словами артиста, фанати почують як старі його хіти, так і нову програму.

У підписі до публікації Барських також розповів про ці концерти і продублював ще й українською мовою: "Салем, Достар! Радий повідомити дати моїх концертів у Казахстані: Астана - 24 травня замість 15 березня. Алмати - 26 травня замість 17 березня. А також я з радістю оголошую про додатковий концерт у рамках мого туру по Казахстану: 28 травня - великий сольний концерт у Караганді! Усі головні хіти та нові пісні в рамках мого нового шоу Bestseller! З любов’ю з України, Ваш Макс Барських!".

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