Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, на котором показал фрагменты со своих концертов и записал обращение, в котором рассказал о концертах в Казахстане.

Как видно, в своем видеообращении Макс снова говорит на русском языке, видимо, чтобы было понятно его казахстанским поклонникам. Там он рассказывает подробности будущих концертов. Так, по словам артиста, фанаты услышат, как старые его хиты, так и новую программу.

В подписи к публикации Барских также рассказал об этих концертах и продублировал еще и на украинском языке: "Салем, Достар! Я рад объявить даты моих концертов в Казахстане: Астана – 24 мая вместо 15 марта. Алматы – 26 мая вместо 17 марта. И с особым удовольствием я объявляю о дополнительном концерте в рамках моего тура по Казахстану: 28 мая – большой сольный концерт в Караганде! Все главные хиты, а также новые песни в рамках моего нового шоу Bestseller! С любовью из Украины, ваш Макс Барских!".

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