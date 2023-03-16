Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала до Австрії разом із дитиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото біля моря та поділилася особистим.

Як видно, на новій фотографії Олена знята на прогулянці в гарно локації з видом на море та гори. Перед камерою вона з'явилася у темному светрі, а на плечі накинула ще один. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Шоптенко розповіла про любов до себе та поділилася своїм особистим досвідом: "Я так часто чую звідусіль про важливість любові до себе. Тільки от ніхто не каже конкретно, що це на практиці і як до цього прийти. Особисто для мене це поняття полягає у стосунках з собою, як то кажуть, не токсичних, які мають багато складових: стосунки зі своїм тілом, мозком, оточуючими людьми, дитиною і т.п. Важливо, щоб все було чесно і по-любові. Я - людина, якій простіше починати з тіла, слухати його я навчилась, та і розмовляємо ми, слава Богу, однією мовою досить давно. Це мій місточок до себе, а танець та рух - своєрідна терапія. Але ж це не все, є і інші складові. Так от до чого я. В процесі своїх нескінченних роздумів про любов до себе та "не на часі" вирішила поділитися дечим дуже особистим і сподіваюся, що в цей непростий для нас всіх час це стане вам в нагоді. Залишаємось на зв’язку".

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