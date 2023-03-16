Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая с начала войны выехала в Австрию вместе с ребенком, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото у моря и поделилась личным.

Как видно, на новой фотографии Алена запечатлена на прогулке в красиво локации с видом на море и горы. Перед камерой она появилась в темном свитере, а на плечи накинула еще один. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Шоптенко рассказала о любви к себе и поделилась своим личным опытом: "Я так часто слышу отовсюду о важности любви к себе. Только вот никто не говорит конкретно, что это на практике и как прийти к этому. Лично для меня это понятие заключается в отношениях с собой, как говорится, не токсичных, имеющих много составляющих: отношения со своим телом, мозгом, окружающими людьми, ребенком и т.п. Важно, чтобы все было честно и по-любви. Я – человек, которому проще начинать с тела, слушать его я научилась, да и разговариваем мы, слава Богу, на одном языке довольно давно. Это мой мостик к себе, а танец и движение – своеобразная терапия. Но ведь это не все, есть и другие составляющие. Так вот при чем я. В процессе своих бесконечных размышлений о любви к себе и "не ко времени" решила поделиться чем-то очень личным и надеюсь, что в это непростое для нас всех время это пригодится вам. Остаемся на связи".

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