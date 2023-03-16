Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом однієї з улюблених страв своєї родини.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати курячі серця в сметанному соусі.

"Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ніжні, м'які, смачні курячі серця в сметанному соусі. 😋 Це одна з улюблених страв у моїй родині, яка чудово поєднується з будь-яким гарніром. 😉 Готуватися легко та швидко. 💗", - радить зірка "Мастер" Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 кг сердець (курячих або індички)

3 середні цибулини

сіль за смаком

чорний перець за смаком

200 г сметани (жирність 15-20%)

кріп

100 мл води

20 г борошна

рослинна олія (для смаження)

Спочатку потрібно підготувати сердечки: відріжте зайвий жир, розріжте їх на дві частини і добре промийте. Цибулю наріжте тонкими пластинами. На розігріту сковороду налийте олії, відправте туди підготовлені серця і цибулю, посоліть, поперчіть і перемішайте. Обсмажуйте все на високій температурі, поки цибуля не пустить сік. Потім накрийте кришкою і тушкуйте ще 20 хвилин.

Змішайте в мисці сметану з водою і борошно, щоб не було грудочок. Додайте сметанний соус у сковороду до сердечок. Зробіть середню температуру, перемішайте, підлива почне густіти. Коли підлива закипить, дайте їй покипіти ще 1 хвилину, щоб борошно заварилося. Додайте дрібно нарізаний кріп і нехай кипить іще 2 хвилини. Якщо потрібно, доведіть все до смаку за допомогою солі та перцю.

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