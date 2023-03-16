Елизавета Глинская рассказала, как приготовить куриные сердечки в сметанном соусе.

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим нежные, мягкие, вкусные куриные сердечки в сметанном соусе. 😋 Это одно из любимых блюд в моей семье, которое прекрасно сочетается с любым гарниром. 😉 Готовиться легко и быстро. 💗", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

1 кг сердечек (куриных или индюшиных)

3 средние луковицы

соль по вкусу

черный перец по вкусу

200 г сметаны (жирность 15-20%)

укроп

100 мл воды

20 г муки

растительное масло (для жарки)

Сперва нужно подготовить сердечки: отрежьте лишний жир, разрежьте их на две части и хорошо промойте. Лук нарежьте тонкими пластинами. На разогретую сковороду налейте растительного масла, отправьте туда подготовленные сердечки и лук, посолите, поперчите и перемешайте. Обжаривайте все на высокой температуре до тех пор, пока лук не пустит сок. Потом накройте крышкой и томите еще 20 минут.

Смешайте в миске сметану с водой и муку, чтобы не было комочков. Добавьте сметанный соус в сковороду к сердечкам. Сделайте среднюю температуру, перемешайте, подлива начнет густеть. Когда подлива закипит, дайте ей покипеть ещё 1 минуту, чтобы мука заварилась. Добавьте мелко нарезанный укроп и пусть покипит ещё 2 минуты. Если нужно, доведите все до вкуса с помощью соли и перца.

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