Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала веселе відео, в якому розкрила несподівану правду про жінок.

Так, у короткому ролику Оля з'явилася у стильному образі – джинсах, білій блузці та бежевому піджаку. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж, і вона кокетливо вдягає сонцезахисні окуляри.

У ролику співачка відкрила чоловікам несподівану правду про жінок: "Ну, а що ти хотів від мене? Жінка як гриб – симпатична, значить токсична". У підписі до публікації Цибульська запитала шанувальників, чи підтримують вони її теорію.

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

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"Файно є".
"Треба своєму відправити".
"Ще не чула такого".
"Оля - ви як "криниця" висловлювань на тему "життя-буття", де Ви його берете?".
"Ну трохи так. Принаймні, щоб покуштувати гарних грибів і залишитися в плюсі, треба бути мудрим".
"Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду та повну пазуху токсичок".
"Ви симпатична, розумна, із чудовим почуттям гумору та приємним голосом. А де токсична?".

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