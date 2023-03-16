Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила веселое видео, в котором раскрыла неожиданную правду о женщинах.

Так, в коротком ролике Оля появилась в стильном образе – джинсах, белой блузке и бежевом пиджаке. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж, и она кокетливо надевает солнцезащитные очки.

В ролике певица открыла мужчинам неожиданную правду о женщинах: "Ну, а что ты хотел от меня? Женщина, как гриб – симпатичная, значит токсичная". В подписи к публикации Цибульская спросила у поклонников, поддерживают ли они ее теорию.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Хорошо есть".

"Надо своему отправить".

"Еще не слышала такого".

"Оля – вы как "кладезь" высказываний на тему "жизнь-бытие", где Вы его берете?".

"Ну немного да. Во всяком случае, чтобы отведать красивых грибов и остаться в плюсе, надо быть мудрым".

"Люблю украинскую природу, горячий борщ, холодную воду и полную пазуху токсичек".

"Вы симпатичная, умная, с восхитительным чувством юмора и приятным голосом. А в каком месте токсичная?".

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