Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила веселое видео, в котором раскрыла неожиданную правду о женщинах.
Так, в коротком ролике Оля появилась в стильном образе – джинсах, белой блузке и бежевом пиджаке. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж, и она кокетливо надевает солнцезащитные очки.
В ролике певица открыла мужчинам неожиданную правду о женщинах: "Ну, а что ты хотел от меня? Женщина, как гриб – симпатичная, значит токсичная". В подписи к публикации Цибульская спросила у поклонников, поддерживают ли они ее теорию.
Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Хорошо есть".
"Надо своему отправить".
"Еще не слышала такого".
"Оля – вы как "кладезь" высказываний на тему "жизнь-бытие", где Вы его берете?".
"Ну немного да. Во всяком случае, чтобы отведать красивых грибов и остаться в плюсе, надо быть мудрым".
"Люблю украинскую природу, горячий борщ, холодную воду и полную пазуху токсичек".
"Вы симпатичная, умная, с восхитительным чувством юмора и приятным голосом. А в каком месте токсичная?".
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