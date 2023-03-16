Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі нове відео, на якому вжився в ролі путіна та кадирова.

Варто зазначити, що днями соцмережі облетіло відео, в якому Кадиров прийшов "на килим" до путіна і звітував перед ним, як зауважили уважні користувачі, читаючи з аркуша. Саме на це відео зробив пародію Великий.

У підписі до публікації на ютуб Юрій розповів про свою нову пародії: "Президент путін та голова Чечні Рамзан Кадиров провели у Кремлі планову робочу зустріч. Що цікаво, Кадиров дуже вміло зачитував текст з папірця, який йому заздалегідь надрукували дуже великими літерами".

Українці не пройшли повз і тут же почали коментувати ролик:

"Не віриться, що це одна і та сама людина".

"Щось дон-дон худенький. Він такий роздутий зараз, як шар".

"Добре, хоч роз'яснили, про що мова. А то я слухала сьогодні цих двох, і так і не зрозуміла, що вони там морозили, а тепер хоч зрозуміло".

"Майбутній президент росії, вони такого заслужили".

"Супер, всі жарти дуже точні. Міміка, голос, рухи – на висоті".

"Юро, Ви – така талановита особистість. Дякую за Вашу працю та настрій, який Ви нам даруєте. Удачі Вам у Ваших справах".

Нагадаємо, "Підставили всіх": Ліда Лі висловилася про скандал із чоловіками-артистами, які втекли за кордон.

Як повідомляла Politeka, "У нас був тільки день, але…": Зарицька KAZKA розповіла про незвичайний досвід у Лондоні.

Також Politeka писала, що "На жаль, з технічних причин": Аліна Паш повідомила сумну новину, фанати схвильовані.