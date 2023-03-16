Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале новое видео, на котором вжился в роль путина и кадырова.

Стоит отметить, что на днях соцсети облетело видео, в котором Кадыров пришел "на ковер" к путину и отчитывался перед ним, как подметили внимательные пользователи, читая с листа. Именно на это видео сделал пародию Великий.

В подписи к публикации на ютуб Юрий рассказал о своей новой пародии: "Президент путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели в Кремле плановую рабочую встречу. Что интересно, Кадыров очень умело зачитывал текст из бумажки, которую ему заранее напечатали очень большими буквами".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать ролик:

"Не верится, что это один и тот же человек".

"Что-то дон-дон худенький. Он такой раздутый сейчас, как слой".

"Хорошо, хоть разъяснили, о чем речь. А то я слушала сегодня этих двоих, и так и не поняла, что они там морозили, а теперь хоть понятно".

"Будущий президент россии, они такого заслужили".

"Супер, все шутки очень точны. Мимика, голос, движения – на высоте".

"Юра, Вы – такая талантливая личность. Спасибо за Ваш труд и настроение, которое Вы нам дарите. Удачи Вам в Ваших делах".

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