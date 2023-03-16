Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася рецептом легкої та смачної страви.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як приготувати салат з нуту, фети та авокадо.

"Про користь зелені можна говорити безупинно, адже вона - справжній скарб для організму: шкіра, шлунково-кишковий тракт, імунна система тощо - кожна клітинка тіла профітує від легенького пучка зелені на тарілці. Саме вона розфарбовує наш раціон чудовою палітрою нутрієнтів, при цьому не завантажує зайвими калоріями", — пише Марина Боржемська.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Авокадо – 1/2 шт.

Лайм -1/2 шт. (або половинка лимона)

Нут відварений (консервований) – 80 г

Фета – 30 г

Кінза / петрушка

Зелена цибуля – кілька пір’їн

Салат айсберг – 50 г

Листя шпинату та руколи - 50 г

Сіль, чорний перець

Оливкова олія – 1 ст. л.

Авокадо треба нарізати невеликими шматочками, зелень подрібнити, салатне листя можна просто порвати руками.

У мисці з'єднуємо нут, авокадо, салатне листя та зелень, зверху прикрашаємо фетою. Солимо та перчимо за потреби.

"Додати також на свій смак сік одного лайма або половинки лимона, збризкати оливковою олією і подавати на стіл. Така легка та поживна вечеря піде на користь кожному члену родини, вона втамує апетит та гарантує легкий солодкий нічний сон", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

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