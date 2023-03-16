На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як приготувати салат з нуту, фети та авокадо.
"Про користь зелені можна говорити безупинно, адже вона - справжній скарб для організму: шкіра, шлунково-кишковий тракт, імунна система тощо - кожна клітинка тіла профітує від легенького пучка зелені на тарілці. Саме вона розфарбовує наш раціон чудовою палітрою нутрієнтів, при цьому не завантажує зайвими калоріями", — пише Марина Боржемська.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- Авокадо – 1/2 шт.
- Лайм -1/2 шт. (або половинка лимона)
- Нут відварений (консервований) – 80 г
- Фета – 30 г
- Кінза / петрушка
- Зелена цибуля – кілька пір’їн
- Салат айсберг – 50 г
- Листя шпинату та руколи - 50 г
- Сіль, чорний перець
- Оливкова олія – 1 ст. л.
Авокадо треба нарізати невеликими шматочками, зелень подрібнити, салатне листя можна просто порвати руками.
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У мисці з'єднуємо нут, авокадо, салатне листя та зелень, зверху прикрашаємо фетою. Солимо та перчимо за потреби.
"Додати також на свій смак сік одного лайма або половинки лимона, збризкати оливковою олією і подавати на стіл. Така легка та поживна вечеря піде на користь кожному члену родини, вона втамує апетит та гарантує легкий солодкий нічний сон", — додала зірка "Зважені та щасливі".
Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.