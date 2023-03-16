Популярная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась рецептом легкого и вкусного блюда.

На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как приготовить салат из нута, феты и авокадо.

"О пользе зелени можно говорить непрерывно, ведь она – настоящее сокровище для организма: кожа, желудочно-кишечный тракт, иммунная система и т.д. - каждая клетка тела профитирует от легкого пучка зелени на тарелке. Именно она раскрашивает наш рацион великолепной палитрой нутриентов, при этом не загружает лишними калориями", - пишет Марина Боржемская.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Авокадо – 1/2 шт.

Лайм -1/2 шт. (или половинка лимона)

Нут отварной (консервированный) – 80 г

Фета - 30 г

Кинза/петрушка

Зеленый лук – несколько перьев

Салат айсберг – 50 г

Листья шпината и рукколы – 50 г

Соль, черный перец

Оливковое масло – 1 ст. л.

Авокадо нужно нарезать небольшими кусочками, зелень измельчить, салатные листья можно просто порвать руками.

В миске соединяем нут, авокадо, салатные листья и зелень, сверху украшаем фетой. Солим и перчим по необходимости.

"Добавить также по своему вкусу сок одного лайма или половинки лимона, сбрызнуть оливковым маслом и подавать на стол. Такой легкий и питательный ужин пойдет на пользу каждому члену семьи, он утолит аппетит и гарантирует легкий сладкий ночной сон", — добавила звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

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