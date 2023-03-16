На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как приготовить салат из нута, феты и авокадо.
"О пользе зелени можно говорить непрерывно, ведь она – настоящее сокровище для организма: кожа, желудочно-кишечный тракт, иммунная система и т.д. - каждая клетка тела профитирует от легкого пучка зелени на тарелке. Именно она раскрашивает наш рацион великолепной палитрой нутриентов, при этом не загружает лишними калориями", - пишет Марина Боржемская.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Авокадо – 1/2 шт.
- Лайм -1/2 шт. (или половинка лимона)
- Нут отварной (консервированный) – 80 г
- Фета - 30 г
- Кинза/петрушка
- Зеленый лук – несколько перьев
- Салат айсберг – 50 г
- Листья шпината и рукколы – 50 г
- Соль, черный перец
- Оливковое масло – 1 ст. л.
Авокадо нужно нарезать небольшими кусочками, зелень измельчить, салатные листья можно просто порвать руками.
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В миске соединяем нут, авокадо, салатные листья и зелень, сверху украшаем фетой. Солим и перчим по необходимости.
"Добавить также по своему вкусу сок одного лайма или половинки лимона, сбрызнуть оливковым маслом и подавать на стол. Такой легкий и питательный ужин пойдет на пользу каждому члену семьи, он утолит аппетит и гарантирует легкий сладкий ночной сон", — добавила звезда "Зважені та щасливі".
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.