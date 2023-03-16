Працьовитості та енергійності українській танцівниці Ілоні Гвоздьової можна лише позаздрити – вона не лише дає уроки хореографії та бере участь у телепроектах, а ще й пробує свої сили на модній ниві. Зокрема, переможниця "Танців зі зірками" пробує себе в ролі моделі. Кадрами фотосесії вона поділилася в Інстаграм.

Ілона Гвоздьова продемонструвала стильні та елегантні образи із весняної капсули.

Переможниця "Танців зі зірками" приміряла базові елементи гардеробу, до яких увійшли ділові та повсякденні брючні костюми пастельних квітів та ефектне вбрання насиченого фіолетового відтінку. Хореограф приймала перед камерою різні пози і виглядала сміливо, а також розкуто.

"Такий мене бачить @marinavovk_stylist_designer. І мені це дуже подобається. А ви що думаєте?", - поцікавилася Ілона Гвоздьова.

Фоловери Ілони почали ділитися своїми враженнями в коментарях: "Цей же піджак нестерпно прекрасний", "Елегантність, краса, внутрішня гармонія присутні в кожному образі", "Краса в деталях", "Саме така має бути надихаюча жінка - відмінна колаборація вийшла".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.