Трудолюбию и энергичности украинской танцовщице Илоне Гвоздевой можно только позавидовать - она не только дает уроки хореографии и принимает участие в телепроектах, а еще и пробует свои силы на модном поприще. В частности, победительница "Танців з зірками" пробует себя в роли модели. Кадрами фотосессии она поделилась в Инстаграм.

Илона Гвоздева продемонстрировала стильные и элегантные образы из весенней капсулы.

Победительница "Танців з зірками" примерила базовые элементы гардероба, в которые вошли деловые и повседневные брючные костюмы пастельных цветов и эффектный наряд насыщенного фиолетового оттенка. Хореограф принимала перед камерой различные позы и выглядела при этом смело, а также раскрепощенно.

"Такой меня видит @marinavovk_stylist_designer. И мне это очень нравится. А вы что думаете?", - полюбопытствовала Илона Гвоздева.

Фолловеры Илоны принялись делиться своими впечатлениями в комментариях: "Этот же пиджак невыносимо прекрасный", "Элегантность, красота, внутренняя гармония присутствуют в каждом образе", "Красота в деталях", "Именно такая должна быть вдохновляющая женщина - отличная коллаборация и очень насыщенная коллекция получилась".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.