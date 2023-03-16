Трудолюбию и энергичности украинской танцовщице Илоне Гвоздевой можно только позавидовать - она не только дает уроки хореографии и принимает участие в телепроектах, а еще и пробует свои силы на модном поприще. В частности, победительница "Танців з зірками" пробует себя в роли модели. Кадрами фотосессии она поделилась в Инстаграм.
Илона Гвоздева продемонстрировала стильные и элегантные образы из весенней капсулы.
Победительница "Танців з зірками" примерила базовые элементы гардероба, в которые вошли деловые и повседневные брючные костюмы пастельных цветов и эффектный наряд насыщенного фиолетового оттенка. Хореограф принимала перед камерой различные позы и выглядела при этом смело, а также раскрепощенно.
"Такой меня видит @marinavovk_stylist_designer. И мне это очень нравится. А вы что думаете?", - полюбопытствовала Илона Гвоздева.
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Фолловеры Илоны принялись делиться своими впечатлениями в комментариях: "Этот же пиджак невыносимо прекрасный", "Элегантность, красота, внутренняя гармония присутствуют в каждом образе", "Красота в деталях", "Именно такая должна быть вдохновляющая женщина - отличная коллаборация и очень насыщенная коллекция получилась".
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.
Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.