Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив фрагмент своєї нової англомовної пісні 5 Missing Calls, прем'єру якої заплановано на 31 березня.
"Знаю, що багато моїх прихильників по всьому світу очікують на цю пісню. І недарма! Разом з нею на вас чекає гарна новина. Вже зовсім скоро! Нагадую, що першими слухачами нового англомовного альбому стануть відвідувачі концертів в рамках міжнародного благодійного туру BESTSELLER. Буду надзвичайно радий заспівати з вами не тільки улюблені пісні, а й презентувати абсолютно нову музику. Дуже цікаво почути ваші відгуки та побачити реакцію наживо. Кожен, хто відвідає наше шоу, зробить свій внесок у допомогу нашим безстрашним захисникам!", — наголосив Макс Барських.
Шанувальники в коментарях вже встигли оцінити майбутній хіт співака та з нетерпінням чекають на повну версію:
"Оаооо, що робиться!!!💥💣 Кілька днів не заходила в інтернет, а тут вже анонс мого рингтона!🔥🔥🔥 Стрибаю від радості! Я не знаю, як написати буквами радісне свиняче верещання, але приблизно: йеееееs! 😂 Ура! Дуже чекаю! 💥💥💥";
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"Нарешті!!! 😍 Дуже чекала цієї новини 🙌";
"Ого, як же довго ми чекали на цю пісню".
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
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