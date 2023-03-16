Артисти гурту "Антитіла" показали фотографії зі сцен Європи. Там можна побачити, як багато у залі українських прапорів. На ці кадри вони наклали відео, зняте у Бахмуті.

Популярний український гурт "Антитіла" вирушив у європейське турне. Напередодні Тарас Тополя з музикантами виступив у Великій Британії та Німеччині, де вони виконали новий хіт "Фортеця Бахмут". В Інстаграм гурту показали відео з їх запальних концертів у Європі.

Артисти показали фотографії зі сцен Європи. Там можна побачити, як багато у залі українських прапорів. На ці кадри вони наклали відео, зняте у Бахмуті. Зазначимо, що "Антитіла" заспівало багато своїх популярних треків, серед них і "Фортеця Бахмут", яка звучить на опублікованому Тарасом Тополею відео. На відео можна побачити, наскільки присутні захоплені цією піснею.

"Фортеця Бахмут – так звучать Антитіла сьогодні. На наших концертах закордоном ми виконуємо пісні, які українці добре знають, а також нові пісні, які стали квінтесенцією того, що ми пройшли через рік. Відвідуючи наші концерти, ви підтримуєте Збройні Сили України, а також дітей загиблих Героїв. До зустрічі наживо у квітні!", – підписав відео Тарас Тополя.

У коментарях фани зізнаються, що концерти пройшли у дуже теплій атмосфері. А пісня про Бахмут їх щоразу бере за душу: "Ви дуже круті, хлопці! Неймовірна пісня!", "Ви неймовірно круті! Люблю ВАС хлопці і безмежно пишаюся ВАМИ!" сил хлопців".

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.