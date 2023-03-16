Артисты группы "Антитіла" показали фотографии со сцен Европы. Там можно увидеть, как много в зале украинских флагов. На эти кадры они наложили видео, снятое в Бахмуте.

Популярная украинская группа "Антитіла" отправилась в европейское турне. Накануне Тарас Тополя с музыкантами выступил в Великобритании и Германиии, где они исполнили новый хит "Фортеця Бахмут". В Инстаграм группы показали видео с их зажигательный концертов в Европе.

Артисты показали фотографии со сцен Европы. Там можно увидеть, как много в зале украинских флагов. На эти кадры они наложили видео, снятое в Бахмуте. Отметим, что "Антитіла" спели многие свои популярные треки, среди них и "Фортеця Бахмут", которая звучит на опубликованном Тарасом Тополи видео. На видео можно увидеть, насколько присутствующие увлечены этой песней.

"Крепость Бахмут – так звучат Антитела сегодня. На наших концертах заграницей мы исполняем песни, которые украинцы хорошо знают, а также новые песни, которые стали квинтэссенцией того, что мы прошли через год. Посещая наши концерты, вы поддерживаете Вооруженные Силы Украины, а также детей погибших Героев. До встречи вживую в апреле!", – подписал видео Тарас Тополя.

В комментариях фаны признаются, что концерты прошли в очень теплой атмосфере. А песня о Бахмуте их каждый раз берет за душу: "Вы очень крутые, ребята! Невероятная песня!", "Вы невероятно круты! Обожаю ВАС ребята и безгранично горжусь ВАМИ!", "Просто, как вы это чувствуете, и боль и утрата сил ребят".

Напомним, Тополя з "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.

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